20 febbraio 2019- 14:05 Lombardia: Fontana, 'su trasporto fondamentale dialogo con governo e Fs'

Milano, 20 feb. (AdnKronos) - Il piano di investimenti da 14,6 miliardi di euro per la Lombardia, presentato questa mattina da Rfi, "invertirà completamente il funzionamento della nostra rete e porterà a un cambio di rotta sul trasporto pubblico locale". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della presentazione del piano di interventi per il sistema di trasporto lombardo, a Milano.Per il governatore lombardo, "il fatto che fin dall'inizio abbiamo cercato di dialogare sia con Fs che con Rfi, il fatto che il governo e il ministro Toninelli abbiano cercato di favorire questo dialogo, è fondamentale. Finalmente si è parlato di cose concrete e si sono soprattutto realizzate"."Con questi interventi -ha aggiunto Fontana- le reti saranno messe a posto, le assunzioni sono state fatte, i treni sono stati ordinati e presto arriveranno". E "credo che quando si saranno realizzati tutti questi punti avremo un trasporto in linea con le migliori regioni europee".