LOMBARDIA: FORMIGONI, VILLA PORTO CERVO OCCUPATA DA ROM NON è MIA

5 luglio 2017- 16:43

Milano, 5 lug. (AdnKronos) - "La casa occupata dai rom a Porto Cervo non è e non è mai stata mia". Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, affida a Twitter la replica alla notizia diffusa da alcuni organi di stampa sull'occupazione, da parte di un gruppo di nomadi, di una villa in Costa Smeralda indicata come di sua proprietà. E fa ricorso all'ironia: "Invito pertanto gli operatori di confusione in servizio permanente - conclude - a desistere dalle loro speculazioni".