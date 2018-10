16 ottobre 2018- 19:36 Lombardia: Foroni, 1,5 mln per sistemazione argini, sponde e alvei fluviali (2)

(AdnKronos) - "Abbiamo voluto mettere in campo un programma di interventi finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico per situazioni di valenza locale -spiega Foroni-. Grazie a un ottimo lavoro preparatorio e ai fondi che siamo riusciti a reperire, riusciremo a risolvere tutta una serie di criticità legate anche a recenti eventi calamitosi in maniera puntuale e precisa a tutela dell'incolumità pubblica".In particolare la maggior parte degli interventi riguarderanno la provincia di Lecco con il consolidamento della parete rocciosa a monte della Sp 65 Cortenuova-Parlasco-Esine Lario (130mila euro); la sistemazione del dissesto che interessa la strada tra Vendrogno e Taceno in località Derocc nel Comune di Vendrogno (50mila euro), gli interventi sull'alzaia nel tratto da Olginate a Trezzo sull'Adda (122.700 euro) e la manutenzione di alcuni corsi d'acqua (200mila euro).