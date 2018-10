16 ottobre 2018- 19:36 Lombardia: Foroni, 1,5 mln per sistemazione argini, sponde e alvei fluviali (3)

(AdnKronos) - Il resto dei finanziamenti saranno ripartiti tra le province di Mantova, Milano, Como, Pavia, Monza e Brescia. A Mantova 100mila euro per la manutenzione dell'argine maestro di Po nel tratto mantovano. A Milano 150mila euro per lavori urgenti di difesa spondale sul fiume Ticino, alla confluenza con il Canale scolmatore di Nordovest in comune di Abbiategrasso. A Como 200mila euro per la sistemazione e la realizzazione di nuove opere di difesa idraulica lungo il torrente Valloni ad Albese con Cassano nel bacino del torrente Cosia.A Pavia 140mila euro per la sistemazione del versante in prossimità della strada da Costa Mezzana a Bozzola in comune di Valverde. A Monza 200mila euro per la sistemazione delle frane lungo la Valle delle Fontanelle nei comuni di Carate Brianza e Verano Brianza. A Brescia 200mila euro per ripristinare la funzionalità idraulica delle opere sul torrente Blè danneggiate dalla colata detritica avvenuta lo scorso 25 agosto in comune di Ono San Pietro e ulteriori 65mila euro per il ripristino del versante e della strada intercomunale Vobarno-Cavallino della Fobbia-Capovalle nel Comune di Treviso Bresciano."Il programma si attua nel triennio 2018-2020 e prevede che per gli interventi prioritari si procederà con l'erogazione di tutta la somma agli enti locali per poter realizzare le opere con la massima urgenza -conclude Foroni- Regione Lombardia ancora una volta non perde di vista le esigenze della salvaguardia ambientale e idraulica del proprio territorio, nonché della sicurezza dei cittadini".