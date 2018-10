27 ottobre 2018- 18:07 Lombardia: Foroni, 95mila euro a colonna mobile regionale Protezione civile (2)

(AdnKronos) - E aggiunge: "Voglio sottolineare come ancora una volta Regione Lombardia abbia avuto una particolare attenzione per il suo esemplare sistema di Protezione civile. Con i finanziamenti assegnati riusciremo a ripristinare velocemente la piena efficienza operativa di tutti i mezzi in dotazione alle Colonne mobili e assicurare la piena sicurezza di chi li utilizza per portare aiuto alle popolazioni colpite da calamità".Il contributo è stato assegnato alle province di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese e alle associazioni convenzionate delle colonne mobili regionale e provinciali, e riguardano gli automezzi e dotazioni di proprietà di Regione Lombardia concessi in comodato d'uso. Alla provincia di Pavia, la più bisognosa, andranno oltre 16mila euro, ossia la ripartizione più cospicua delle risorse complessive.