8 gennaio 2019- 19:31 Lombardia: Foroni, codice rosso per rischio incendi in aree boschive (2)

(AdnKronos) - Risultano attivi incendi boschivi (dati non definitivi) a Varese, località Campo dei Fiori. Superficie stimata percorsa dal fuoco a oggi: 222 ettari di bosco ceduo. Incendio completamente in bonifica. Personale presente nella giornata odierna: 50 persone delle squadre Aib (Anti Incendio Boschivo) e 12 vigili del fuoco. Coinvolto anche il territorio di Gera Lario, località Berlinghiera, nel comasco. Superficie stimata percorsa dal fuoco a oggi: 600 ettari, di cui 360 di bosco ceduo e 240 di bosco coniferato. Incendio in bonifica, rimane una combustione sotterranea nella parte alta dell'incendio per un tratto del perimetro di circa 200 metri e alcuni tratti lungo il perimetro dove potrebbero esserci riprese a seguito del rinforzo del vento previsto nel primo pomeriggio. Personale presente: 20 persone dell'Aib e 10 vigili del fuoco. Incendi boschivi spenti a Valbrona, località Monte Megna, nel comasco. Superficie stimata percorsa dal fuoco a oggi: 35 ettari di bosco ceduo. La Sala operativa chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio, telefonando al numero verde della Sala di Protezione Civile regionale 800.061.160 o via mail agli indirizzi cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it o salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it