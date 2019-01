31 gennaio 2019- 19:18 Lombardia: Foroni, oltre 1 mln per risarcire danni alluvioni 2016

Milano, 31 gen. (AdnKronos) - Ammontano a oltre un milione di euro i risarcimenti in arrivo per i danni subiti a causa della bomba d'acqua che nel giugno del 2016 ha colpito la provincia di Bergamo e, in misura minore quella di Sondrio. I fondi stanziati dal dipartimento della Protezione civile, su indicazione di Regione Lombardia, riguardano 91 privati cittadini residenti in 9 Comuni lombardi, 8 della Bergamasca e uno valtellinese. I contributi sono stati concessi dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 21 dicembre 2018 per danni al patrimonio abitativo e ai beni mobili, dopo che Regione Lombardia ha trasmesso al dipartimento di Protezione civile la quantificazione dei risarcimenti richiesti, previa istruttoria. Il totale ammonta a 1.016.700 euro, di cui 990.900 euro per danni a beni immobili e 25.870 euro per danni a beni mobili.I 9 Comuni interessati sono: Adrara San Martino, Bergamo, Berzo San Fermo, Dalmine, Entratico, Foresto Sparso, Treviolo e Viadanica (Bergamo) e Verceia (Sondrio). Bergamo è il comune cui è stato riconosciuto il maggior numero di risarcimenti (35 per un totale di oltre 743.000 euro), seguito da Treviolo (23 per un totale di oltre 150.000 euro). Più di 36.000 euro sono stati destinati a Berzo San Fermo, 31.000 euro ad Entratico, circa 19.000 euro a Viadanica, quasi 18.000 euro a Adrara San Martino, poco più di 2.600 euro a Dalmine e 4.500 euro a Foresto Sparso. A Verceia, unico comune della provincia di Sondrio, vanno invece risarcimenti per quasi 12.000 euro."Come avevamo annunciato lo scorso luglio -spiega l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni- quello odierno è il terzo intervento di Regione Lombardia per riparare ai danni causati dal maltempo di giugno 2016 e si va ad aggiungere ai fondi già reperiti a luglio per opere di messa in sicurezza di frane e corsi d'acqua per un totale 950.000 euro e ad altri 18 interventi finanziati nel 2017. Complessivamente siamo riusciti a reperire fondi per oltre 4,5 milioni di euro, dimostrando una volta di più l'attenzione di Regione Lombardia per l'integrità e la salvaguardia del suo territorio e per la vita dei suoi cittadini".