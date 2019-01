16 gennaio 2019- 18:16 Lombardia: Foroni, 'revocato codice arancione per rischio incendi'

Milano, 16 gen. (AdnKronos) - La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha confermato la revoca del codice arancione (moderata criticità) per rischio incendio boschivo nelle aree del Verbano (Va), Lario (Co, Lc), Brembo (Bg), Alto Serio - Scalve (Bg), Basso Serio-Sebino (Bg, Bs), Mella-Chiese (Bs), Garda (Bs) e Pedemontana occidentale (Va, Co, Lc), Valcamonica (Bs) e Oltrepò Pavese (Pv). Lo riferisce l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni. Da domani precipitazioni deboli e isolate, soprattutto sull'alta pianura e sulla fascia prealpina, faranno scendere l'allerta meteo che da Capodanno ha interessato diverse aree della Lombardia, a causa del vento forte che ha favorito lo sviluppo e la propagazione di 28 incendi di diversa intensità ed estensione che hanno interessato le province di Varese e Como, Bergamo, Brescia, Lecco, Milano e Sondrio per complessivamente 1005 ettari di territorio, di cui 995 di superficie boscata e 13 di superficie non boscata.