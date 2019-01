16 gennaio 2019- 18:16 Lombardia: Foroni, 'revocato codice arancione per rischio incendi' (2)

(AdnKronos) - Ancora in bonifica l'incendio di Gera Lario (Co), loc. Berlinghiera, su cui sta operando da stamattina 1 elicottero regionale e che interessa una superficie di 600 ettari, di cui 360 di bosco ceduo e 240 di bosco coniferato. Attivo, ma sotto controllo, l'incendio iniziato oggi a Berzo Inferiore (Bs), sul quale stanno operando 1 squadra di Vigili Volontari del Fuoco, 8 Volontari Antincendio Boschivo e 2 Carabinieri Forestali. La sala operativa chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio, telefonando al numero verde della sala di Protezione civile regionale 800.061.160 o via mail agli indirizzi cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it o salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it