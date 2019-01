2 gennaio 2019- 20:14 Lombardia: Foroni, rischio incendi settori alpini, prealpini e appenninici

Milano, 2 gen. (AdnKronos) - La sala operativa della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, ha emesso un avviso di moderata criticità (codice arancione) per rischio incendio boschivo, sui settori Alpini, Prealpini e Appenninici fino a comunicazione di revoca. Con tale dichiarazione scatta su tutto il territorio regionale il divieto assoluto di accensione di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri senza alcuna eccezione, oltre che la possibilità di applicare le sanzioni amministrative previste per le trasgressioni al divieto di accendere fuochi all'aperto. Le condizioni meteo climatiche degli ultimi giorni, caratterizzate dalla presenza sul territorio regionale di venti di fohn e temperature al di sopra della norma stagionale hanno favorito, a partire dal 28 dicembre ultimo scorso, l'innesco di numerosi incendi, che hanno impegnato, per le attività di spegnimento, un considerevole numero di personale (volontari Aib Vigili del Fuoco) e numerosi mezzi aerei regionali e dello Stato. Le previsioni per i prossimi giorni elaborate del servizio meteo regionale di Arpa Lombardia ed i conseguenti avvisi di criticità emessi dal Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia, confermano la persistenza di condizioni meteorologiche favorevoli all'innesco e alla propagazione di incendi boschivi su gran parte del territorio regionale.