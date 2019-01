2 gennaio 2019- 20:14 Lombardia: Foroni, rischio incendi settori alpini, prealpini e appenninici (2)

(AdnKronos) - Nella giornata odierna, come previsto dal contratto di lavoro aereo per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi nel territorio regionale della Lombardia, Regione Lombardia ha richiesto alla ditta titolare del servizio l'apertura delle basi supplementari di Cassano Magnago (Va), Erba (Co)e Talamona (So), in aggiunta alla base permanente di Vilminore di Scalve.Dovessero verificarsi incendi boschivi di grande dimensione, a supporto degli elicotteri regionali il dipartimento della Protezione Civile - Centro operativo aereo unificato (Coau) ha reso operativi, a partire dal primo gennaio, tre Canadair Cl-415 presso l'aeroporto di Genova e un Erickson S-64 presso la base operativa di Cuneo. Entro fine gennaio verranno resi operativi altri due Erickson S-64, dislocati uno presso l'aeroporto di Orio al Serio/Bg e uno presso la base militare aeronautica di Cameri/No.