13 ottobre 2018- 16:45 Lombardia: Foroni, weekend in piazza per far conoscere protezione civile (2)

(AdnKronos) - La Lombardia è in effetti una regione esposta ai pericoli naturali e nel 45% dei comuni il livello di attenzione è molto elevato. Ecco perché le politiche di mitigazione del rischio sono fondamentali, come ha dimostrato il sisma del mantovano del 2012. Per questo la Regione ha confermato anche nel Prs-Programma regionale di sviluppo dell'XI legislatura un forte impegno nella diffusione di attività mirate a mitigare i pericoli."Sottolineo ancora una volta -ha spiegato Foroni- l'importanza dei 25 mila volontari di protezione civile che operano in regione e che costituiscono una grandissima ricchezza ed eccellenza. Io li chiamo 'i nostri angeli', perché quando c'è qualche rischio sono sempre pronti, come volontari e senza essere retribuiti, a mettersi a disposizione della comunità e della collettività, con passione e dedizione".