6 febbraio 2019- 19:24 Lombardia: Foroni-Sertori, continua monitoraggio Valmasino e Valchiavenna (2)

(AdnKronos) - "Nella giornata di domani -prosegui l'assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni, Massimo Sertori- mi recherò personalmente nell'area interessata, insieme al sindaco di Valmasino, Simone Songini, per testimoniare la vicinanza della Regione alla popolazione colpita". Il monitoraggio h24 dell'intera area, precisa Sertori, "ha confermato in questi due giorni la stabilità della parete rocciosa, mettendo al riparo la popolazione della valle e i turisti che transitavano sulla strada". E "a seguito dei costanti controlli è stata decisa la riapertura di questa importante arteria, così da non limitare il flusso veicolare".