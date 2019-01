17 gennaio 2019- 15:58 Lombardia: Forza Italia, governo mantenga impegno su autonomia

Milano, 17 gen. (AdnKronos) - "Una mozione adottata dai sindaci e dai rappresentanti dei territori affinché il governo nazionale mantenga l’impegno preso con i cittadini lombardi, portando finalmente a compimento il percorso relativo all’autonomia della nostra regione". Questo il documento che sarà presentato domani, in occasione di una conferenza stampa organizzata da Forza Italia a Palazzo Pirelli (via Filzi 22, Sala Stampa del Consiglio regionale al piano -1, ore 10), a Milano, alla quale parteciperanno, tra gli altri, la capogruppo di Fi alla Camera Mariastella Gelmini, il capogruppo di Fi in consiglio regionale Gianluca Comazzi, l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, il presidente del Consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi e Mauro Piazza, consigliere regionale e presidente della commissione speciale Autonomia. "A distanza di oltre due anni dal referendum del 22 ottobre 2017, dove su oltre 3 milioni di elettori il 95% si è espresso a favore dell’autonomia -si legge nella nota di Fi- Regione Lombardia ha portato a compimento tutti i passaggi amministrativi necessari: l’ultima parola spetta però al governo Conte, che sembra aver dimenticato la promessa fatta ai cittadini. Per questo motivo, Forza Italia promuove una vera e propria "azione dal basso" che, per tramite dei sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni, consenta ai cittadini di tutta la Lombardia di ribadire le proprie richieste all’esecutivo di Roma. Le istanze degli imprenditori, degli artigiani, delle piccole e grandi aziende e di migliaia di lavoratori onesti non possono essere dimenticate: il percorso verso l’autonomia deve essere portato a termine nel minor tempo possibile, rispettando la volontà popolare". Alla conferenza saranno presenti anche il vice coordinatore regionale Matteo Perego di Cremnago, oltre a consiglieri regionali, coordinatori locali e numerosi sindaci dei comuni lombardi di Forza Italia.