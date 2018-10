31 ottobre 2018- 15:33 Lombardia: F.Sala, accordo con Cnr eccellenza nella ricerca italiana

Milano, 31 ott. (AdnKronos) - Presentato nell'aula magna del Campus di Lecco lo stato di avanzamento dei quattro progetti di ricerca ricompresi nell'ambito dell'accordo quadro Regione Lombardia-Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) del 2015. Ai lavori è intervenuto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala: "L'accordo con il Cnr -spiega- è il sistema grazie al quale possiamo sviluppare ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Regione Lombardia, come sempre, punta sulla collaborazione tra enti, istituzioni e Università per creare competitività e generare Pil". Sviluppare la ricerca scientifica in Lombardia e generare nuovi posti di lavoro: gli obiettivi sono chiari e Regione Lombardia vuole continuare a puntare su ricerca e innovazione con un bando ad hoc: "Lanceremo a breve un bando -avverte il vicepresidente della Regione- che vedrà un contributo minimo di 5 milioni a progetto per finanziare programmi di ricerca e innovazione. Il sistema delle università avrà un ruolo centrale e interagirà con le imprese. Sarà la manovra più importante in materia di ricerca e innovazione". Sul tema 'I giovani e il futuro della ricerca', Regione Lombardia sta per varare il progetto delle Academy regionali, "uno strumento -sottolinea- che sarà in grado di far lavorare assieme università, imprese, associazioni di categoria su grandi temi di interesse al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Uno spazio virtuale coordinato proprio dalle università e dai centri di ricerca".