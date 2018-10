31 ottobre 2018- 15:33 Lombardia: F.Sala, accordo con Cnr eccellenza nella ricerca italiana (2)

(AdnKronos) - "L'accordo con Regione Lombardia -commenta il presidente del Cnr, Massimo Inguscio- ha avuto risultati ottimi. Gli istituti Cnr coinvolti, grazie al cofinanziamento di Regione, hanno potuto potenziare le proprie infrastrutture di ricerca, sviluppando ricerche fortemente multidisciplinari in settori importantissimi: dalla sicurezza dei prodotti alimentari, allo sviluppo di tecnologie innovative ed efficienti per la costruzione di edifici Smart e resilienti, al recupero di materie prime in un'ottica di economia circolare, alla salute". "L'impatto in termini di innovazione -aggiunge- è testimoniato dalle numerose collaborazioni con le imprese che, grazie ai progetti sviluppati e realizzati nell'ambito dell'accordo, sono state attivate e consolidare. I progetti hanno consentito di formare e di coinvolgere giovani ricercatrici e ricercatori, di sviluppare una rete di infrastrutture a sostegno dello sviluppo economico del territorio, di rafforzare le collaborazioni scientifiche con università e istituzioni italiane e straniere". "In questo senso -conclude- il contributo di Regione ha funzionato da volano per poter accedere ad ulteriori risorse derivanti dalla partecipazione a progetti nazionali ma soprattutto europei".