25 febbraio 2019- 16:53 Lombardia: F.Sala, 'in due anni investiti 54 mln in salute e life sciences'

Milano, 25 feb. (AdnKronos) - "L'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è un'eccellenza a livello internazionale che vogliamo supportare con progetti di ricerca sempre più innovativi per una sanità ancora più efficiente. Negli ultimi due anni abbiamo investito oltre 54 milioni di euro per i nostri accordi di ricerca e innovazione nei settori salute e life sciences". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, intervenuto al convegno 'Le patologie dell'ovaio dalla diagnosi alla cura' organizzato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico, Luigi Frigerio e dal direttore generale dell'Asst di Bergamo, Maria Beatrice Stasi. "Abbiamo deciso di dedicare il nostro premio internazionale 'Lombardia è Ricerca' dal valore di 1 milione di euro proprio alle Scienze della Vita -spiega Sala-. L'8 novembre prossimo verrà premiata la migliore scoperta che abbia un concreto riscontro sul benessere dei cittadini, con l'obiettivo che il 70% del valore del riconoscimento dovrà essere investito in Lombardia"."Per la prima volta -aggiunge- tutti i passaggi del premio saranno certificati su una piattaforma con tecnologia blockchain, un esperimento unico da parte di una pubblica amministrazione. Stiamo lavorando per creare un wallet digitale per ogni singolo cittadino lombardo all'interno del quale ogni utente avrà a disposizione i suoi dati, non soltanto anagrafici, ma anche ad esempio titoli di studio e certificazioni utili".