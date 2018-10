17 ottobre 2018- 12:17 Lombardia: F.Sala, premio 'Lombardia è ricerca' per sperimentare innovazione

Milano, 17 ott. (AdnKronos) - Sul palco del Teatro alla Scala, insieme a ricercatori di fama internazionale, il prossimo 8 novembre ci saranno anche le scuole che ritireranno il Premio 'Lombardia è ricerca' istituito da Regione Lombardia e promosso per la prima volta, quest'anno, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale. Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala spiega così gli obiettivi dell'iniziativa: "Con questo premio abbiamo voluto permettere ai ragazzi di sperimentare in prima persona che cosa significa fare innovazione". E "diffondere tra gli studenti una cultura della ricerca basata in primo luogo sul confronto, anche per contribuire a dettare gli indirizzi del futuro". "Abbiamo stimolato i ragazzi ad essere promotori di proposte innovative in ambiti strategici per lo sviluppo sociale ed economico -spiega Sala-. Sono sorprendenti i progetti nati da questa collaborazione in cui Regione Lombardia sarà un partner importante per poter dire 'avevamo un'idea, che adesso è realtà'".