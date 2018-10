17 ottobre 2018- 12:17 Lombardia: F.Sala, premio 'Lombardia è ricerca' per sperimentare innovazione (2)

(AdnKronos) - I vincitori dello speciale riconoscimento da 64 mila euro complessivi sono stati resi noti ieri. I progetti e prototipi di quattro team di altrettanti istituti superiori - l'Isis Bernocchi di Legnano, l'Iti Hensemberger di Monza, il liceo scientifico Galilei di Erba (Co) e il Cfp Canossa di Magenta - sono stati selezionati da una giuria indipendente, presieduta da Eugenio Gatti, direttore della fondazione del Politecnico di Milano, e composta da insegnanti, docenti universitari, liberi professionisti, ricercatori, che si sono candidati a ricoprire questo ruolo. Gli studenti saranno premiati per la migliore invenzione realizzata. Un modo per promuovere fin dalla scuola l'approccio a ricerca e innovazione come leve fondamentali per lo sviluppo del territorio, secondo lo spirito della legge regionale 29/16 'Lombardia è ricerca' a cui si deve anche l'istituzione del premio internazionale da 1 milione di euro per importanti risultati scientifici nell'ambito delle scienze della vita, quest'anno assegnato alla sperimentazione della terapia genica ex vivo per la cura della cosiddetta sindrome dei bambini farfalla. Sperimentazione condotta per la prima volta al mondo.