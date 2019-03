15 marzo 2019- 15:09 Lombardia: F.Sala, regione punto riferimento mondiale scienze della vita (2)

(AdnKronos) - "L'area delle scienze della vita -ha proseguito Sala- è anche tra i principali protagonisti dei nostri accordi per la ricerca che abbiamo recentemente rifinanziato con 70 milioni di euro. Dei 29 progetti della prima edizione della call 8 sono infatti specificamente riferiti all'industria della salute". Si tratta di circa 50 milioni di euro a fondo perduto per progetti che riguardano lo sviluppo di terapie per curare il parkinson, la distrofia muscolare, l'epatite B, ma anche l'ideazione e produzione di tecnologie innovative per l'assistenza domiciliare dei pazienti cronici o di persone affette da malattie neurodegenerative. "Oggi abbiamo bisogno di assumere medici, non di comprare siringhe- ha concluso Sala -. In questo senso creare modelli di eccellenza da esportare attraverso l'autonomia diventa l'unica strada per promuovere la competitività internazionale del nostro territorio e dell'intero Paese anche nel settore delle scienze della vita".