LOMBARDIA: FUSIONE TRA COMUNI, VIA LIBERA A REFERENDUM A LODI, LECCO E MANTOVA

14 giugno 2017- 17:00

Milano , 14 giu. (AdnKronos) - Via libera della commissione Affari istituzionali della Regione Lombardia, presieduta da Carlo Malvezzi (Forza Italia), a tre proposte di indizione di referendum per la fusione tra Comuni. Lo rende noto il Pirellone, precisando che si tratta di Cavacurta e Camairago, in provincia di Lodi; Introzzo, Tremenico e Vestreno in provincia di Lecco; Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma in provincia di Mantova.Sulla fusione dei Comuni di Cavacurta e Camairago, la proposta di referendum consultivo è stata approvata all’unanimità. I cittadini, in questa stessa sede, dovranno scegliere anche la denominazione del nuovo Comune tra le seguenti proposte: Borgate d’Adda o Castelgerundo. Anche per i Comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno, la proposta di referendum consultivo è stata approvata all’unanimità e qualora il referendum venisse avallato dai cittadini, il nuovo Comune si chiamerà Valvarrone. Approvata all’unanimità anche la proposta di referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma: in questo caso gli elettori residenti dovranno scegliere anche la denominazione del nuovo Comune tra le seguenti proposte: Borgo Mantovano, Borgoltrepo, Riva Mantovana.