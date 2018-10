4 ottobre 2018- 18:54 Lombardia: Galli, Festival dei Laghi valorizza grande patrimonio regione (2)

(AdnKronos) - "I laghi prealpini costituiscono un grande patrimonio di questa regione -sottolinea l'assessore Galli-. Un unicum paesaggistico, naturalistico, architettonico e storico. Il mio sogno è che il festival si allarghi ai 15 laghi della Lombardia". "Unità nella diversità, per valorizzare il capitale territoriale: sono queste -aggiunge- le caratteristiche del festival, sostenuto con convincimento dalla Regione, in particolare dall'assessorato alla Cultura"."La liquidità -conclude l'assessore- è l'elemento identitario caratterizzante della popolazione dei laghi. Il programma è molto interessante e di qualità, artisti di alto livello che si rivolgono a varie fasce di pubblico". Per questo "ritengo doveroso ringraziare il direttore artistico Francesco Pellicini".