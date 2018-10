4 ottobre 2018- 18:54 Lombardia: Galli, Festival dei Laghi valorizza grande patrimonio regione (3)

(AdnKronos) - "Si tratta di un'iniziativa che unisce la cultura, con artisti del territorio, al turismo -afferma il sottosegretario Turba- considerando quello che possono offrire i nostri laghi in ottica di destagionalizzazione del turismo". E' "motivo di orgoglio anche l'inserimento del lago del Segrino che registra circa 150mila visitatori l'anno". "Sono inoltre soddisfatto che il teatro di Canzo sia una location della manifestazione, si tratta -conclude Turba- di una struttura appena restaurata e messa a norma con i fondi di rotazione della Cultura di Regione Lombardia, che entra ora in un circuito così prestigioso come il 'Festival dei laghi lombardi'".