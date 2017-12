LOMBARDIA: GARAVAGLIA, MANOVRA 2018 TAGLIA 180 EURO PRO-CAPITE A CITTADINI

11 dicembre 2017- 20:41

Milano, 11 dic. (AdnKronos) - "Il bilancio preventivo 2018 di Regione Lombardia sarà positivo, nonostante tutto. Lo porteremo in approvazione in Consiglio regionale la prossima settimana. La manovra decisa dal Governo invece comporta tagli che ammontano a 180 euro pro capite per ogni cittadino lombardo. Una famiglia di quattro persone e' costretta a rinunciare a 720 euro". E' quanto ha calcolato l'assessore all'Economia della Regione Lombardia, Massimo Garavaglia, che oggi è intervenuto in diretta a Orario continuato su Telelombardia. Il Paese, secondo l'assessore, "avrebbe bisogno di investimenti". Per sostenere lo sviluppo, "noi paghiamo in anticipo i fornitori e, a differenza di realtà che pagano con un anno di ritardo, noi paghiamo con undici giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Quindi immettiamo liquidità nel sistema". Poi, gli investimenti."A livello nazionale sono stati tagliati, noi li raddoppiamo. Oltre 250 milioni di investimenti in sanità, settore strategico che vede a livello nazionale il taglio del fondo per l'edilizia sanitaria (scesi dagli 800 milioni iniziali a 50 circa nel 2018 con il passaggio al Senato della Legge di Bilancio)", In più, la Regione ha avviato "un fondo a sostegno degli investimenti di oltre 200 milioni per gli enti locali, in particolare per i Comuni piu' piccoli, che devono affrontare situazioni di particolare urgenza, come il rifacimento di una scuola".