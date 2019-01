19 gennaio 2019- 10:34 Lombardia: Giunta stanzia 900mila euro per piste ciclabili (2)

(AdnKronos) - A Cornaredo andranno 100.000 euro per interventi di realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e messa in sicurezza della pista esistente nell'ambito del progetto 'Più prudenza innovazione per utenti ciclisti'. A Magenta per la riqualificazione e messa in sicurezza delle piste ciclabili sono stati destinati 40.750 euro. Al Comune di Monza andranno 75.000 euro, a Giussano e Lissone 100.000 euro ciascuno. Per la realizzazione nel bergamasco della pista ciclabile 'collegamento di Levate al Comune di Dalmine' sono stati destinati 100.000 euro. A Romano di Lombardia andranno 60.685 per interventi di messa in sicurezza della circolazione ciclistica. A Voghera invece i fondi ammontano a 32.000 euro. L'intervento prevede la messa in sicurezza delle piste ciclabili che costituiscono i tre assi principali della rete urbana: Corso XXVII Marzo, via F.lli Rosselli e viale Repubblica: percorsi di collegamento tra il centro storico con i quartieri periferici. E' pari a 100.000 euro la somma che Regione Lombardia ha destinato per il Comune di Lodi, in particolare per la nuova pista ciclabile: via San Colombiano - via Salvo D'Acquisto - via Sant'Angelo.