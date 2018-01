LOMBARDIA: GORI, SOSTEGNO RADICALI E BONINO MI ONORA

16 gennaio 2018- 17:56

Milano, 16 gen. (AdnKronos) - “Il sostegno dei radicali e della lista +Europa con Emma Bonino alla mia candidatura è un ottima notizia che mi onora personalmente". Lo dichiara il candidato alla presidenza della Regione Lombardia Giorgio Gori in merito al sostegno, annunciato oggi, dei radicali. "Il loro contributo ideale e progettuale renderà ancora più forte la nostra proposta ai cittadini lombardi. Ringrazio i radicali e chiedo l'impegno di tutte le forze che mi sostengono per la raccolta firme necessaria a presentare la lista +Europa, oltre che per la proposta di legge nazionale di iniziativa popolare di modifica delle modalità con cui deve avvenire la sottoscrizione" conclude Gori.