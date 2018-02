LOMBARDIA: GRANDE NORD PRONTA A CORRERE IN ALMENO 7 PROVINCE

3 febbraio 2018- 20:52

Milano, 3 feb. (AdnKronos) - Grande Nord, il movimento politico fondato, tra gli altri, da Marco Reguzzoni, in passato esponente di spicco della Lega Nord, ha presentato le proprie liste per correre alle elezioni in Lombardia in tutte le province."Abbiamo i numeri per presentarci almeno nelle sette province più popolose, Milano, Bergamo, Brescia, Como, Monza, Pavia e Varese, che contano circa il 90% della popolazione della Lombardia, ma aspettiamo il responso delle commissioni elettorali", ha spiegato Giulio Arrighini, candidato presidente della Regione Lombardia per Grande Nord. Il tema centrale del loro programma elettorale è l'autonomia, insieme al freno all'immigrazione. "Faremo - ha detto - saltare l’accordo Stato-Regioni, firmato anche da Maroni, che consente ai prefetti di decidere dove piazzare i centri di accoglienza dei profughi senza il consenso degli enti locali. Un’imposizione coloniale".