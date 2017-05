LOMBARDIA: GRIMOLDI (LEGA), ALFIERI E PD SOSTENEVANO RIFORMA CENTRALISTA RENZI

30 maggio 2017- 17:31

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Continua il botta e risposta tra il deputato leghista Paolo Grimoldi e il segretario regionale del Pd lombardo Alessandro Alfieri sulle dichiarazioni rilasciate all'Adnkronos dal segretario metropolitano del Pd milanese Pietro Bussolati sul referendum per l'autonomia della Lombardia: "Sull’autonomia - sostiene Grimoldi - è comprensibile l’imbarazzo del Pd lombardo, costretto a dover spiegare ai propri iscritti e ai propri amministratori locali, molti dei quali hanno già pubblicamente espresso il loro sì al referendum del 22 ottobre, tra questi il sindaco di Milano e quello di Varese, oltre a quello di Bergamo prima di un clamoroso ripensamento, solo perché verrà candidato a governatore alle prossime regionali, che in teoria sono per l’autonomia ma in pratica devono tentare di far fallire il referendum per mere ragioni elettorali".E aggiunge: "Comprendiamo pertanto l’imbarazzo del segretario regionale Alfieri e del segretario milanese Bussolati, di fronte al loro governo che per due anni e mezzo ha ignorato la richiesta di autonomia della Lombardia che solo ora, con il ministro Martina, sembra voler aprire, fuori tempo massimo. Ma da qui, dall’imbarazzo, al rotolare nel ridicolo ne corre: 'il Pd otterrà il federalismo differenziato una volta mandato a casa Maroni'?", si chiede Grimoldi citando le parole di Alfieri.Per l'esponente del Carroccio si tratta di "pura fantascienza". A parte il fatto che "Maroni governerà anche nella prossima legislatura, quella in cui porteremo a casa l’autonomia e potremo trattenere qui 20 miliardi l’anno dei nostri soldi", avverte, e "il Pd continuerà a sbraitare all’opposizione, come fa da vent’anni,". In tutto questo, replicando con una domanda, "il signor Alfieri, renziano doc, pubblico sostenitore del sì al referendum costituzionale del 4 dicembre, si è scordato che quella riforma Renzi-Boschi avrebbe introdotto un centralismo, svuotando di competenze le Regioni trasformandole solo in grandi prefetture?". Alfieri "era centralista il 4 dicembre, se oggi è diventato federalista ci fa piacere…".