LOMBARDIA: GRIMOLDI (LEGA), PER 3 ANNI RICHIESTA AUTONOMIA IGNORATA DA GOVERNO

30 maggio 2017- 16:48

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Sul referendum per l'autonomia, "il Pd lombardo, oggi con il segretario milanese Bussolati e ieri con il ministro Martina, continua ad arrampicarsi sugli specchi, ammettendo il suo sì all'autonomia e il suo 'ma anche no' al referendum, ingannando i cittadini con la favoletta della disponibilità del governo ad aprire un tavolo sul federalismo differenziato previsto dall’articolo 116 della Costituzione, oggi fuori tempo massimo". Lo dichiara Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda-Lega Nord e deputato della Lega Nord, replicando alle dichiarazioni rilasciate all'Adnkronos dal segretario metropolitano del Pd Pietro Bussolati."Intanto - si chiede Grimoldi - quale Governo? Visto che Gentiloni ha le settimane contate e il Pd di Renzi spinge per il voto anticipato in autunno?". E poi "è da tre anni che la Regione Lombardia chiede l'apertura di un tavolo con il Governo, è tre anni che la Lombardia attende una risposta a riguardo da Roma, dai Governi Letta, Renzi e Gentiloni, risposta mai arrivata: per cui adesso basta aspettare, diamo la parola al popolo lombardo e solo dopo l’esito del referendum si aprirà la trattativa con Roma in base a quanto deciso dai cittadini lombardi".A quel punto, conclude Grimoldi, "dopo che milioni di lombardi si saranno espressi per l'autonomia e per trattenere qui una parte delle risorse prodotte dalle proprie tasse, si andrà al tavolo delle trattative e vedremo se Roma si degnerà di ascoltare la richiesta di autonomia di milioni di lombardi".