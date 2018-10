4 ottobre 2018- 17:48 Lombardia: impegno della Regione per valorizzazione piccoli comuni (3)

(AdnKronos) - "I prodotti tipici aiutano a tener vivi territori che altrimenti si spopolano -commenta l'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni-. La difesa del suolo passa anche dalla valorizzazione dei prodotti locali. Per farlo servono consapevolezza delle potenzialità che abbiamo e delle eccellenze agroalimentari che spingono un turismo sempre più di prossimità; e programmazione, che significa costruire link tra territori, investire su filiere redditive che generano ritorni e creano nuove economie e valorizzazione sinergica". "La Lombardia -aggiunge l'assessore a Piccoli Comuni, Enti locali e Montagna Massimo Sertori- è la seconda regione italiana per numero di piccoli Comuni; la strategia che il governo regionale sta sviluppando in questa direzione è investire su questa trama di piccoli e medi Comuni sparsi su tutto il nostro territorio, dedicando loro una particolare attenzione con misure adatte alle loro reali esigenze". "E' ormai tramontata la visione di qualche decennio fa, che invogliava al trasferimento verso le grandi metropoli e che ha causato lo stravolgimento di sistemi economici, in particolare nelle aree alpine -conclude -. Occorre oggi ripartire dalle comunità, dal territorio e da modelli di sviluppo locale e volgere particolare attenzione al settore agricolo lombardo, nel quale si collocano anche le produzioni di grande qualità che hanno permesso di rendere noti a tutto il mondo alcuni territori, tenendo conto che il turismo enogastronomico è un driver importantissimo. Ma non è il solo: anche l'ambiente, il paesaggio, i servizi, l'accoglienza, l'innovazione e, non da ultimo, la diversificazione stagionale sono altrettanto attrattivi".