29 luglio 2019- 18:11 Lombardia: in consiglio Alparone e Carzeri eletti presidenti commissioni

Milano, 29 lug. (AdnKronos) - In consiglio regionale della Lombardia, Marco Alparone e Claudia Carzeri, entrambi di Forza Italia, sono i nuovi presidenti rispettivamente della Commissione “Programmazione e Bilancio” e della Commissione “Infrastrutture e Territorio”. I due sono stati eletti questo pomeriggio nel corso delle sedute appositamente convocate dal presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. Alparone è stato eletto con 58 voti, in sostituzione di Silvia Sardone, lo scorso 26 maggio eletta in Parlamento europeo, mentre Carzeri, anche lei con 58 voti, è subentrata alla guida della commissione al posto di Angelo Palumbo, dimissionario dalla carica di presidente. “In questo mese l’esperienza da relatore durante l’ultima sessione di bilancio mi ha dato modo di apprezzare la struttura della Commissione e il suo ufficio di presidenza, così come l’assessore Caparini e il suo staff, dai quali ho trovato grande disponibilità", ha sottolineato Marco Alparone. "La Commissione da me presieduta si occupa di temi di importanza cruciale per il nostro territorio: la manutenzione e il potenziamento delle infrastrutture lombarde, l’urbanistica, i servizi abitativi e le politiche della mobilità. Tutti temi essenziali per lo sviluppo della nostra Regione, che dovranno essere posti tra le priorità dell’agenda regionale", afferma Carzeri.