LOMBARDIA: IN CONSIGLIO REGIONALE VIA LIBERA A PDL SEMPLIFICAZIONE

4 maggio 2017- 17:43

Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Via libera a maggioranza dalla commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Carlo Malvezzi (Forza Italia), al progetto di legge sulla semplificazione 2017 che andrà al vaglio del Consiglio regionale per discussione e voto finale il prossimo 16 maggio. Il provvedimento, suddiviso in quattro aree tematiche (istituzionale, economico, territoriale, sociale e sanitario), è stato oggetto in commissione di una discussione nel corso della quale sono stati esaminati e votati 74 emendamenti.“Si tratta di un progetto di legge molto importante – ha sottolineato Malvezzi - che riguarda tutta la società lombarda: con il provvedimento infatti vengono semplificate e chiarite alcune norme che vanno ad interessare il mondo economico e produttivo, come ad esempio la possibilità per le imprese degli accordi di attrattività dal valore di 4 milioni di euro, ma anche quello istituzionale”. Tra le novità approvate in commissione su proposta dell’assessore Massimo Garavaglia c’è l’abolizione del cda dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente): saltano i cinque componenti, a gestire l’agenzia saranno dal prossimo mandato solo presidente e direttore generale. “Una buona norma - ha sottolineato Malvezzi – che oltre a semplificare porterà a un risparmio di 340 mila euro annui”.