LOMBARDIA: IN CONSIGLIO REGIONALE VIA LIBERA A PDL SEMPLIFICAZIONE (2)

4 maggio 2017- 17:43

(AdnKronos) - Il taglio di poltrone Arpa però, come ha annunciato il consigliere di Forza Italia Fabio Altitonante, non resterà isolato perché nel corso della discussione in Aula Fi presenterà un emendamento per includere anche la cancellazione dei Cda di altre società regionali come Ersaf, Arca, Eupolis e Lombardia Informatica. Approvato anche un emendamento firmato dal presidente Roberto Maroni che dà il via libera al referendum consultivo sull’autonomia anche nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Accantonato invece un altro emendamento presentato da Maroni, relativo alle modifiche della legge elettorale per garantire l’equilibrio nella rappresentanza in Consiglio regionale tra uomini e donne. Il tema, come annunciato da Malvezzi, sarà trattato in un apposito tavolo di lavoro della Commissione da giugno. Altre norme di semplificazione riguardano il settore della caccia, la rete dei distributori di carburante, le Unioni dei Comuni, l’associazionismo.Novità anche per i piani attuativi comunali e per i programmi di intervento, che non abbiano rilevanza regionale, e che sono in corso di attuazione: le amministrazioni comunali potranno concedere eventuali proroghe, definire lotti o stralci funzionali o rideterminare con apposita variante al piano di governo del territorio la collocazione delle aree di concentrazione dei diritti edificatori.