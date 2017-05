LOMBARDIA: IN CONSIGLIO REGIONALE VIA LIBERA A PDL SEMPLIFICAZIONE (3)

4 maggio 2017- 17:43

(AdnKronos) - Altra novità riguarda l’obbligo di esporre nel settore alberghiero e ricettivo, a tutela dei consumatori, le tariffe massime di pernottamento non più all’interno delle camere ma nei locali di ricevimento, in modo che da subito si abbia conoscenza dei prezzi massimi al momento dell’ingresso della struttura. A favore si sono espressi i consiglieri di Forza Italia, Lega Nord e Lista Maroni, astenuti Pd e Patto Civico. No di Sel. E anche del Movimento 5 Stelle, che però ha dato il suo voto favorevole all’emendamento sul referendum. Per Pd e Patto Civico, la legge si Semplificazione “alla fine è una sorta di legge Milleproroghe, dove –ha sottolineato Roberto Bruni - ci è entrato di tutto, anche quello che non ci sarebbe dovuto stare”.“Il provvedimento in sé – ha commentato Fabio Pizzul del Pd - contiene norme accettabili insieme a vere e proprie forzature, com'è il caso della deroga sul referendum o dello stanziamento di venti milioni per la fondazione biomedica di Nerviano”. Per Chiara Cremonesi di Sel “il provvedimento è pieno di contenuti di propaganda”, mentre per Eugenio Casalino del M5S “si è utilizzato un metodo di lavoro che ha finito per infarcire il provvedimento di elementi legislativi già bocciati in altre Commissioni e che non c’entrano nulla con la Semplificazione”.