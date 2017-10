LOMBARDIA: IN CONSIGLIO REGIONE BILANCIO CONSOLIDATO E MOZIONI

3 ottobre 2017- 19:51

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Bilancio consolidato e mozioni sono stati fra gli argomenti principali della seduta pomeridiana del Consiglio regionale della Lombardia. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una mozione della Lega Nord, sottoscritta da esponenti di Forza Italia e Fratelli d’Italia, che chiede alla giunta regionale di esprimere contrarietà alla realizzazione di un centro di permanenza per i rimpatri presso l’ex caserma Serini di Montichiari, in provincia di Brescia. Il documento ricorda tra l’altro come la caserma rientri nel cosiddetto sedime aeroportuale e come nel novembre 2016 il Consiglio si fosse già espresso con un’altra mozione contro la realizzazione di un centro per ospitare migranti. Nelle intenzioni della Prefettura il centro dovrà essere operativo nella seconda metà del 2018. Via libera con 51 voti a favore e una sola astensione anche alla mozione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia sul “Giorno del Ricordo”, istituito e riconosciuto nella data del 10 febbraio per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Il documento chiede alla giunta di realizzare un protocollo con l’Ufficio scolastico regionale al fine di portare nelle scuole primarie e secondarie la testimonianza degli esuli e di intervenire presso il Governo e il Miur per introdurre nel percorso scolastico la conoscenza degli eventi che generarono la tragedia delle foibe e l’esodo degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia. Approvata con 51 voti a favore e 8 astenuti la mozione proposta da Forza Italia e Lombardia Popolare per un l’adozione di un regolamento amministrativo per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante. Tale strumento dovrebbe regolare anche l’erogazione dei contributi regionali a favore e sostegno del settore.