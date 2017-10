LOMBARDIA: IN CONSIGLIO REGIONE BILANCIO CONSOLIDATO E MOZIONI (2)

3 ottobre 2017- 19:51

(AdnKronos) - Dopo un dibattito sono state rinviate all’attenzione della commissione Sanità le due mozioni sul riconoscimento e sul sostegno alla figura del caregiver familiare, ovvero colui che volontariamente si prende cura in ambito domestico di una persona cara in condizioni di non autosufficienza a causa di gravi forme di disabilità: la prima mozione, bipartisan, era stata presentata da esponenti di quasi tutti i gruppi consiliari, l’altra dal gruppo M5Stelle. Su richiesta del Sottosegretario alla Montagna, rinviata alla prossima seduta anche la mozione sul fondo regionale per lo sviluppo delle valli prealpine, presentata dal Partito Democratico. Respinte infine la mozione sulle misure di limitazione della circolazione dei veicoli euro 3 diesel (Patto Civico) e sullo svolgimento delle attività dei centri di recupero della fauna selvatica (M5Stelle). Il Consiglio regionale ha poi approvato a maggioranza il Bilancio consolidato, documento nel quale vengono analizzate le politiche economiche, sociali e territoriali di Regione Lombardia che vengono realizzate mediante la collaborazione degli enti e delle società controllate e partecipate inserite nel Sistema Regionale. Oltre ai due enti che hanno aderito fin da subito alla sperimentazione (Arifl e Arpa), alle quattro realtà già in house (FinLombarda, Lombardia Informatica, Infrastrutture Lombarde, Arca) e alle 5 Aler, sono stati consolidati per la prima volta anche i bilanci di Ersaf ed Eupolis che nel 2016 hanno predisposto il loro bilancio in contabilità economico-patrimoniale, così come Explora, società di cui Regione Lombardia ha acquisito il controllo nel corso del 2016, con la partecipazione al 60% del capitale. Il Consiglio ha infine nominato Maura Silva quale componente del collegio dei revisori dell’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (Arifl), in sostituzione di un componente dimissionario.