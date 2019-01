18 gennaio 2019- 12:13 Lombardia: in Germania incontri per rilancio turismo e agroalimentare

Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Hanno preso il via oggi a Ludwigsburg, nel land tedesco del Baden-Württemberg (Stoccarda), gli incontri di una delegazione del Consiglio regionale della Lombardia guidata dai consiglieri segretari Giovanni Malanchini (Lega ) e Dario Violi (M5s), con i vertici istituzionali della città e della Camera di commercio e industria, della Camera dell'artigianato e della Federazione degli agricoltori, i responsabili degli enti di promozione turistica della città e della provincia di Ludwigsburg e il direttore del Festival (=Schlossfestspiele) di Ludwigsburg, Comune di Hemmingen. La missione, organizzata in collaborazione con la Camera di commercio di Bergamo, la Provincia di Bergamo e Visit Bergamo, con il coordinamento operativo di Promoserio, ha l’obiettivo di consolidare le relazioni economiche e commerciali a livello istituzionale e fan nascere nuove occasione di sviluppo con la bergamasca. In agenda i rapporti commerciali e i primati nel settore agricolo della provincia di Bergamo, soprattutto nel comparto lattiero-casario, e le sue nove etichette Dop di formaggi. Tra l’altro proprio Bergamo quest’anno ospiterà il World Chese Awards, manifestazione internazionale che premia i migliori formaggi al mondo e che rappresenta una vetrina importantissima per il rilancio e conoscenza del territorio regionale e delle sue pecularità.