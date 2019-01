18 gennaio 2019- 12:13 Lombardia: in Germania incontri per rilancio turismo e agroalimentare (3)

(AdnKronos) - Malanchini ha poi voluto evidenziare il ruolo della Lombardia nell’associazione 'Quattro motori d’Europa' che, oltre alla Lombardia, comprende la Catalogna, il Rhone-Ales (Lione) e proprio il Baden Wurttemberg e che, in vista del passaggio della presidenza dalla Regione di Stoccarda alla Lombardia, "rappresenterà un elemento strategico per incrementare i momenti di confronto e di consolidamento dei rapporti tra le realtà che in Europa rappresentano il 10% della ricchezza europea e che puntano alla valorizzazione delle diversità, vera ricchezza del vecchio continente"."L’invito odierno da parte dei rappresentanti della provincia del Ludwigsburg in Baden Wurttemberg -aggiunge Violi- è fondamentale per mantenere i rapporti e rafforzare le attività di cooperazione culturale, turistica e agroalimentare tra territori". Questo incontro è "un modo per presentare le eccellenze regionali dei nostri prodotti agricoli e alimentari, anche a seguito della dichiarazione congiunta dei 'Quattro motori d’Europa' che lo scorso novembre ha sancito lo sviluppo di una politica agricola comune volta alla qualità". Il 2019 "vedrà la Lombardia protagonista, poiché assumerà la presidenza dei 'Quattro motori d’Europa', dando il via a numerosi occasioni di confronto e di scambio delle relazioni economiche e culturali". Anche per questo, conclude Violi, "sono molto orgoglioso che un formaggio bergamasco (Buffalo Blu del Caseificio Defendi) sia nella top ten mondiale dei World Cheese Awards, la cui prossima edizione si terrà proprio a Bergamo ad ottobre 2019".