15 dicembre 2018- 21:35 Lombardia: in primo semestre oltre 20% compravendite di tutta Italia (2)

(AdnKronos) - La presenza di una città come Milano, che sta vivendo un rinnovato splendore e si conferma leader in Italia sia nell'andamento dei prezzi sia per le compravendite, è elemento fondamentale a far da traino al dato macro-regionale. Ed è proprio Milano, unica in Italia, a segnare una serie ininterrotta di rialzi a partire dal terzo trimestre del 2013 con una forte crescita (+21,2%) tra il 2017 e il 2018 nelle compravendite di piccole unità (meno di 50 metri quadrati).Come la Lombardia sia un territorio 'appetibile' dal punto di vista del mercato immobiliare lo dimostrano anche gli ultimi dati diffusi dalla Camera di Commercio di Milano: sono 251 le multinazionali del settore immobiliare ed edilizio che stanno investendo nell'area milanese, Monza e Lodi, per un business da 3 miliardi all'anno. Arrivano soprattutto da Lussemburgo (81, il 47%), Paesi Bassi (28, il 16%), Gran Bretagna (14, 8,1%), Svizzera (12, 7%), Germania (11, 6,4%), Francia (9, 5,2%). Da fuori Europa ce ne contano tre dagli Stati Uniti, due dal Qatar e una dal Libano. La maggior parte ha interesse per il centro di Milano, ma sei multinazionali stanno investendo a Monza e una anche a Lodi.