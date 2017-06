LOMBARDIA: INAUGURATO TRENO MERCI DIRETTO ITALIA - CINA

Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Inaugurato oggi il primo treno merci diretto tra l'Italia e la Cina. Partirà da Mortara e sarà diretto al polo logistico 'Hi-tech Park' di Chengdu, capoluogo della provincia cinese del Sichuan con 15 milioni di abitanti e principale centro di scambio del Paese. Il progetto nasce da una collaborazione tra Polo logistico intermodale di Mortara e Changjiu Logistics. "Questo e' un accordo estremamente importante in particolare per alcuni settori: moda, arredamento, design, alimentare e automotive. E' un accordo che va verso l'intensificazione dei rapporti tra il nostro territorio e la Repubblica Popolare Cinese che e' una delle strategie perseguite dalla nostra Regione. Si inizia con un treno ma dal 2018 potremmo avere tre o quattro treni merci diretti alla settimana verso la Cina, e' un risultato straordinario" ha commentato il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, oggi all'interporto di Mortara per l'inaugurazione."Dal 2 al 5 maggio scorsi - ha precisato Sala - abbiamo realizzato una missione economica proprio a Chengdu, che e' una delle città più avanzate della Cina e questo segna quanto, per il nostro sistema economico, proprio questa città sia strategica".