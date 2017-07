LOMBARDIA: INTESA SP, +7,4% EXPORT DISTRETTI IN PRIMO TRIMESTRE

13 luglio 2017- 12:23

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - Sono riprese da inizio d'anno le esportazioni dei distretti tradizionali della Lombardia, dopo un 2016 di calo complessivo delle vendite. Secondo l’aggiornamento trimestrale del Monitor dei Distretti della Lombardia a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, le esportazioni dei distretti della regione hanno registrato un +7,4% nel primo trimestre 2017, un punto al di sopra della performance media nazionale (+6,4%).La crescita è stata del 5,8% nei mercati maturi, con il mercato tedesco che ha agito da traino (+11,1%), insieme a Francia (+3%), Stati Uniti (+4,2%), Spagna (+5,1%) e Regno Unito (+5,6%). Nei nuovi mercati, le vendite sono cresciute del 10,6%. Emerge una dinamica sostenuta delle esportazioni dirette nella Federazione russa (+42,5%), che tuttavia è da inquadrarsi come una parziale ripresa dai livelli di minimo raggiunti nel biennio precedente, durante la fase recessiva che ha interessato il paese. In crescita anche le vendite in Cina (+19,9%), Polonia (+9,2%), Repubblica Ceca (+10,3%), Turchia (+3,8%), Emirati Arabi Uniti (+9,2%).