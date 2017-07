LOMBARDIA: INTESA SP, +7,4% EXPORT DISTRETTI IN PRIMO TRIMESTRE (2)

13 luglio 2017- 12:23

(AdnKronos) - I buoni risultati del primo trimestre si presentano diffusi a livello territoriale, andando a toccare ben 20 distretti fra i 23 di matrice tradizionale qui analizzati. Fra i distretti più dinamici (prime dieci posizioni della classifica) si annoverano due distretti alimentari, nello specifico Carni e salumi di Cremona e Mantova (+33,8%) e Vini del Bresciano (+13,7%), quattro distretti della metalmeccanica, nell’ordine Metalmeccanica di Lecco (+15,3%), Metalli di Brescia (+14,8%), Meccanica strumentale di Varese (+13,5%), Macchine per la concia della pelle di Vigevano (+7,3%), i due distretti del legno, rispettivamente Legno di Casalasco-Viadanese (+15,1%) e Legno e arredamento della Brianza (+9%), il distretto della Gomma del Sebino Bergamasco (+11,8%) e il Tessile e abbigliamento della Val Seriana (+7,8%). Il primo trimestre 2017 è stato positivo anche per le esportazioni dei poli tecnologici lombardi, sempre misurate a valori correnti. L’incremento è stato del 17,9%, superiore al dato medio del resto dell’aggregato dei poli tecnologici nazionali (+3,7%). L’evoluzione positiva delle vendite estere ha riguardato tre poli sui quattro monitorati: il polo farmaceutico lombardo (+35,8%) e il Biomedicale di Milano (+26,8%) hanno confermato il trend di crescita del 2016. Le esportazioni del polo Ict di Milano (+10,6%) si sono invece mostrate in ripresa, dopo un 2016 di lieve calo.