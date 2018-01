LOMBARDIA: INTRODOTTO CODICE IDENTIFICATIVO PER CASE IN AFFITTO SU WEB

Milano, 12 gen. (AdnKronos) - "L'introduzione del codice identificativo, a cui lavoriamo da tempo, e' una semplicissima garanzia di trasparenza per tutti, per i Comuni che devono effettuare i controlli e per gli stessi portali di sharing economy. Non aggiunge oneri ed adempimenti particolari, ma semplifica e contribuisce a creare un contesto di chiarezza". E' quanto ha dichiarato l'assessore lombardo allo Sviluppo economico Mauro Parolini, commentando l'approvazione da parte della commissione Attività Produttive del progetto di legge che istituisce il codice identificativo di riferimento per le case e gli appartamenti per vacanze presenti nei portali online. "Regione Lombardia, per prima in Italia, - ha sottolineato Parolini - ha affrontato a viso aperto questo tema, portandolo a galla. Abbiamo infatti stabilito durante la legislatura un quadro normativo che garantisce concorrenza leale e legalità attraverso regole chiare e uguali per tutti, cercando di fare luce su alcune aree grigie di un ambito dell'accoglienza che sta conquistando fette di mercato sempre piu' importanti, spinto proprio dal successo e dalle prerogative della sharing economy".