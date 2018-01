LOMBARDIA: INTRODOTTO CODICE IDENTIFICATIVO PER CASE IN AFFITTO SU WEB (2)

12 gennaio 2018- 12:24

(AdnKronos) - "Non c'e' solo il codice identificativo. Le misure che abbiamo introdotto - ha concluso l'assessore - riguardano anche, ad esempio, la comunicazione di avvio attivita', il rispetto di alcuni standard qualitativi essenziali, il rispetto delle vigenti normative statali in materia fiscale e di sicurezza, la comunicazione dei flussi turistici e l'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorita' di pubblica sicurezza". "Tutta la nostra azione, anche in questo ambito - assicura Parolini - e' orientata ad innalzare la qualita' dell'accoglienza in Lombardia, qualita' che si traduce in un servizio piu' accogliente e qualificato per i turisti e in un aumento positivo della reputazione della Lombardia che e' un elemento essenziale per la promozione turistica".