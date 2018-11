28 novembre 2018- 14:41 Lombardia: istituisce Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

Milano, 28 nov. (AdnKronos) - Via libera all’unanimità in Consiglio regionale della Lombardia alla legge che istituisce il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, di cui è prima firmataria e relatrice Viviana Beccalossi e che è stato sottoscritto da numerosi altri consiglieri regionali di vari gruppi consiliari. La Lombardia è la prima regione italiana ad avere istituito questa figura. La legge, spiega Beccalossi, "parte da un presupposto semplice: paradossalmente e sempre più spesso, i colpevoli di reato godono di diritti e benefici a loro tutela, mentre le vittime vengono lasciate sole ad affrontare la loro battaglia per chiedere giustizia, fino ad arrivare ai casi più gravi nei quali talvolta chi si difende finisce addirittura per essere messo sotto accusa, con un inaccettabile scambio di ruolo tra la vittima e il carnefice. Sono molto soddisfatta per la condivisione unanime perché rafforza sicuramente il ruolo e l’autorevolezza di questa figura conferendole un grande valore istituzionale".