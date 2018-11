28 novembre 2018- 14:41 Lombardia: istituisce Garante regionale per la tutela delle vittime di reato (2)

(AdnKronos) - Il provvedimento approvato prevede che il Garante possa offrire assistenza gratuita per fornire informazioni sui tempi e i modi per presentare denuncia e querela, per ricevere assistenza psicologica, sociosanitaria e legale: può promuovere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale e avviare campagne e attività informative sul territorio anche tramite i servizi sociali dei Comuni e le associazioni territoriali preposte. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le stesse modalità previste per il difensore regionale e dura in carica cinque anni; può essere rieletto una sola volta. Percepisce una indennità di carica pari al 20% di quella spettante ai consiglieri regionali e per l’espletamento delle proprie attività può avvalersi delle strutture già esistenti all’interno di giunta, consiglio o altri enti del sistema regionale, in base alle disposizioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e concordate con gli stessi enti di riferimento. Per svolgere la propria attività, potrà contare su un budget annuo di 75mila euro, cifra frutto di una mediazione raggiunta e condivisa in Commissione Affari istituzionali tra l’iniziale proposta di 50mila euro e la richiesta emendativa del Partito Democratico presentata da Carmela Rozza di portarlo a 100mila.