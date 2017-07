LOMBARDIA: LEGA, SU SPESA PER TABLET RENZI E FRATOIANNI RIDICOLI

27 luglio 2017- 21:30

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - "Sul referendum per l'autonomia della Lombardia ieri Renzi e oggi Fratoianni parlano di 23 milioni sprecati? Fa sorridere che i segretari dei due ‘partiti degli immigrati’, i segretari dei partiti che ci hanno fatto invadere da 600mila immigrati in tre anni e mezzo, immigrati quasi tutti irregolari, facendo sborsare ai cittadini circa 12 miliardi di euro per mantenere qui nigeriano, gambiani, senegalesi che non scappano da nessuna guerra. Loro ci hanno fatto sprecare 12 miliardi e ci vengono a dire che questi 23 milioni per far esprimere il popolo lombardo sono soldi sprecati?". Lo affermano Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e segretario della Lega Lombarda, e Fabrizio Cecchetti, commissario provinciale della Lega Nord Milano e vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia"In Lombardia dobbiamo mantenere 28mila richiedenti asilo travestiti da finti profughi, che ci costano oltre 30 milioni al mese, e Sinistra Italiana annuncia esposti contro il referendum? Sono ridicoli..." ribadiscono gli esponenti del Carroccio.