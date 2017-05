LOMBARDIA: LISTA MARONI, MOZIONE URGENTE CONTRO CHIUSURA CENTRO METEO LINATE

18 maggio 2017- 19:37

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - "Regione Lombardia intervenga al più presto per chiedere al Governo di scongiurare la chiusura del Centro meteorologico regionale con sede presso l'aeroporto di Linate". E questo il contenuto della mozione urgente che verrà depositata presso il Consiglio regionale della Lombardia, a seguito della visita effettuata questa mattina presso il Centro meteorologico da parte della Commissione regionale Ambiente. Ad annunciarlo Antonio Saggese e Carolina Toia, consiglieri regionali del gruppo consiliare Maroni Presidente."Il Centro di Linate – spiega Saggese – è stato istituito nel 1934 e rappresenta un'eccellenza per il territorio lombardo e un polo di riferimento meteo per l'intero bacino dell'Italia settentrionale. Nell'ambito di una riorganizzazione dei servizi, tale centro e anche coloro che attualmente vi operano saranno trasferiti a Ferrara, privando la nostra regione non solo di un centro all'avanguardia per la meteorologia, ma anche di un importante polo per la ricerca e la formazione aeronautica".