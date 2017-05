LOMBARDIA: LISTA MARONI, MOZIONE URGENTE CONTRO CHIUSURA CENTRO METEO LINATE (2)

18 maggio 2017- 19:37

(AdnKronos) - E inoltre, aggiunge Carolina Toia, "rappresenta un pezzo importante della storia della meteorologia; la sua chiusura per Milano e la Lombardia rappresenta una perdita incalcolabile anche in termini di servizi". Il Cmr di Linate, sottolinea, "collabora anche con l'Arpa per il monitoraggio in quota dei parametri meteo indispensabili per la previsione degli inquinanti, con la Forestale, le università e anche con l'Autorità di bacino del Po per la prevenzione del rischio alluvionale, svolgendo quindi una funzione fondamentale di cui non possiamo privarci". "Il tempo che abbiamo a disposizione per evitare la sua chiusura è poco, ma - concludono i consiglieri - riteniamo sia doveroso fare tutto il possibile affinché questo ente storico dal valore strategico possa continuare ad operare nel luogo dove nacque l'aviazione in Italia. Nei prossimi giorni depositeremo una mozione urgente per chiedere al Governatore Roberto Maroni e alla sua Giunta di intervenire presso il Governo centrale per chiedere che venga fatto un passo indietro".