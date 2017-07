LOMBARDIA: M5S, INTERROGAZIONE A GIUNTA REGIONALE SU INCENERITORE SILLA 2

18 luglio 2017- 12:51

Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Un’interrogazione alla Giunta regionale della Lombardia per sollecitare un radicale cambio di prospettiva sulla gestione dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani di Milano, Silla 2. E' quella presentata dal Movimento Cinquestelle per fornire una risposta a ciò che potrebbe accadere in futuro, dal momento che "l'ultimo protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, i comuni limitrofi e Amsa sul funzionamento e il monitoraggio dell’inceneritore, le emissioni e le misure di mitigazione e compensazione è scaduto nel 2015 e sarà sostituito da un nuovo testo".Un testo che, come spiega Gianmarco Corbetta, consigliere regionale del M5s Lombardia, "stando alle linee guida approvate dalla Giunta comunale di Milano, rischia di essere una lista di propositi inutili se non addirittura dannosi". Nell'annunciare la presentazione dell'interrogazione alla Giunta regionale "per lanciare una serie di proposte di buon senso", Corbetta sottolinea che "il protocollo può essere un’ottima occasione per mettere subito in cantiere un’indagine epidemiologica che consenta di conoscere il reale impatto sanitario dell’impianto, impatto che a oggi nessuno conosce".